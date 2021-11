Nuovo divieto di sosta in via San Giuliano a Faenza

Divieto di sosta al civico 7 di via San Giuliano a Faenza. Dal 27 novembre 2021 al 31 marzo 2022, in tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.00 a Faenza in via San Giuliano, in un box di sosta in corrispondenza del civico 7 sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto mezzi che trasportano persone dirette all’esecuzione del tampone presso la Farmacia Ospedale.