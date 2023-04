Nuovo look per i siti dell'Unione della Bassa Romagna e dei nove Comuni

Un'interfaccia più semplice e immediata che consenta al cittadino di trovare le notizie e i documenti di cui ha bisogno, navigando tra contenuti meglio organizzati. Dal 14 aprile sono online i nuovi siti istituzionali dell'Unione della Bassa Romagna e dei relativi nove Comuni. I portali sono il frutto del lavoro coordinato del Servizio comunicazione dell'Unione, con i referenti di settore e degli uffici delle varie città, con il supporto tecnico di una azienda trentina specializzata nella realizzazione di siti istituzionali. Come prevede la normativa, i portali rispondono alle ultime disposizioni in termini di usabilità e trasparenza dei documenti amministrativi, secondo le linee guida dell'Agid, Agenzia per l'Italia digitale.

Per andare incontro all'utente, la navigazione dei nuovi siti non rende più necessario navigare tra i contenuti per trovare ciò che si sta cercando. Basta digitare il testo nel motore di ricerca interno per cercare i servizi di proprio interesse. I menù presenti sono stati semplificati e ridotti, classificati secondo un sistema nazionale che in breve tempo, sottolinea in una nota l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, permetterà una familiarità di navigazione con tutti i siti delle pubbliche amministrazioni italiane. Dopo la messa online i siti entrano in una fase di rodaggio, per testare la funzionalità insieme all'esperienza degli utenti.

I progetti sono finanziati dall’Unione europea nell’ambito di Next generation Eu; i fondi sono stati resi accessibili dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "La realizzazione di nuovi siti web - prosegue la nota - era già stata avviata prima dell’uscita dell’avviso Pnrr dedicato all’esperienza del cittadino nei servizi pubblici (Misura 1.4.1 - pacchetto «Cittadino informato»), permettendo così ai Comuni e all'Unione della Bassa Romagna di essere pronti a candidarsi alla prima chiamata e ottenere l’assegnazione di 1,4 milioni di euro: cifra che ha permesso non solo di coprire la realizzazione dei nuovi siti, ma che consentirà anche la creazione di un nuovo portale dei servizi online, oltre all'implementazione di ulteriori servizi digitali nei prossimi anni, oggetto del progetto più ampio Bassa Romagna Smart".?