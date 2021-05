Dalla passione di un giovane ravennate nasce il primo 'beer shop' in centro città

Nasce dalla passione di un giovane ravennate l'idea di un negozio dedicato alla birra, e in particolare alle più ricercate "artigianali". Una nuova proposta per provare a mettersi alle spalle la pandemia. A inizio maggio, infatti, ha aperto in pieno centro a Ravenna - in via Anastagi vicino a Porta Serrata - 'Gli Esauriti beershop', che offre un ampio assortimento di birre artigianali provenienti da tutta Italia.

Si tratta del primo vero e proprio "beer shop" della città, dove è possibile trovare quei prodotti non venduti nei supermercati, ma che sono delle grandi eccellenze del nostro paese. Si va dalle più semplici Lager e Ipa, che uniscono il gusto classico alla qualità del prodotto artigianale, fino a birre fruttate che perdono addirittura la tipica colorazione sui toni del giallo per spostarsi sul rosa.

Perché "Esauriti"? "Il nome nasce da questo periodo decisamente particolare, che dopo oltre un anno ci ha reso tutti "un po' esauriti" - spiegano i titolari - quasi come i personaggi del cartone animato "Futurama", rappresentati nel murales che decora il locale".