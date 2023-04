400mila euro per il nuovo parcheggio del centro sportivo di Savarna

Lo aveva già annunciato in commissione consiliare l'assessora ai lavori pubblici Federica Del Conte, parlando dei disagi causati dal prolungarsi dei lavori del ponte sul Lamone tra Savarna e Torri di Mezzano. A breve il centro sportivo di Savarna avrà il suo parcheggio. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità, del valore di 400mila euro, per la realizzazione di un’area per il collegamento degli impianti sportivi di Savarna, compreso la creazione di idonei spazi per la sosta dei veicoli e la costruzione di nuovi marciapiedi per i pedoni diretti agli impianti sportivi esistenti e di eventuali ulteriori impianti di futura realizzazione.

Attualmente il raggiungimento e l’accesso agli impianti sportivi esistenti è consentito solo attraverso la via dell’Artiglio, una strada senza uscita, sprovvista di marciapiedi o di percorsi protetti destinati alla circolazione dei pedoni, nonché priva di spazi per la sosta dei veicoli. L’area in cui si dovranno realizzare le opere ha una superficie di circa 5.500 metri quadrati; attualmente l’area non risulta di proprietà del Comune di Ravenna ed è parte di un immobile della superficie pari a 12.830 metri quadri.

I costi per la realizzazione dei lavori, compreso i costi per la sicurezza, ammontano a circa 310.000 euro, a cui sono da sommare le somme a disposizione dell’amministrazione che sono state stimate in 90.000 euro circa, per un totale complessivo di 400.000. Indicativamente, il parcheggio dovrebbe essere pronto nella primavera del 2025.

L'area dove sorgerà il parcheggio