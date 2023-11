Dopo l'hamburgeria apre un secondo ristorante sulla spiaggia: "Faremo brunch, pranzi e cene con prodotti ricercati"

Era il 2017 quando Luca Giorgini, ai tempi 31enne, decise di aprire una "hamburgeria gourmet" a Cervia. Il giovane era appena diventato papà e voleva aprire un locale in cui proporre panini gourmet usando prodotti del territorio. Oggi quel locale, 'Senape', da tre anni è al primo posto nella classifica di Tripadvisor di tutti i ristoranti di Cervia; Luca ha avuto un secondo figlio e, insieme alla compagna di vita e di lavoro Federica, ha deciso di "raddoppiare" l'attività aprendo un secondo locale sulla spiaggia di Milano Marittima.

Inaugura l'8 dicembre - stessa data scelta per l'inaugurazione di sei anni fa - 'Senape Beach Restaurant', sulla spiaggia in fondo alla terza traversa di Milano Marittima, di fianco allo stabilimento del Papeete. Al suo interno, questa volta, non troveremo solo hamburger, ma anche primi e secondi di carne e di pesce, sempre seguendo la filosofia della sperimentazione e della stagionalità, e la possibilità di fare brunch.



L'ingresso del ristorante in corso di ultimazione

"Al nostro chef, Sergio Infantino, piace molto sperimentare, usare tagli di carne particolari, fare evolvere continuamente il menù in base alla stagionalità delle materie prime - racconta Federica - In ogni caso l'hamburger continuerà a essere protagonista. Durante l'inverno nel weekend proporremo i brunch, che noi chiamiamo 'colazione cucinata' perché sarà tutto fatto sul momento, senza buffet o vetrine di prodotti già pronti. Ci saranno i grandi classici come club sandwich, omelette e croque monsieur, ma anche cose più particolari. D'estate poi il brunch sarà disponibile tutti i giorni e sarà sempre aperto pranzo e cena, mentre per ora faremo solo la cena tranne nel weekend, dove apriremo anche a pranzo".

Il locale vuole creare un ambiente rivolto anche alle famiglie: "La domenica organizzeremo eventi per bambini, abbiamo una saletta interna dedicata proprio allo spazio bimbi, il 10 dicembre ad esempio ci sarà un burattinaio. Vogliamo sdoganare l'idea di Milano Marittima come luogo di sola "movida", avendo due figli sappiamo bene di cosa hanno bisogno le famiglie. Come arredamento seguiamo anche qui la filosofia del riuso: abbiamo divani e madie antiche, nella sala bimbi poi abbiamo messo dei vecchi banchi di scuola anni '40 in legno".

Luca traccia un bilancio degli ultimi sei anni di lavoro da Senape: "Sono andati benissimo, abbiamo avuto un grande riscontro con l'hamburgeria (che a dicembre chiuderà per riaprire poi dopo Pasqua), e questo ci ha spinto a voler provare a sperimentare altro e a cercare nuovi spunti, creando un locale food a 360 gradi. Negli anni poi abbiamo maturato una clientela anche molto legata a gluten free, intolleranti al lattosio, vegetariani etc, per cui manterremo l'attenzione alta anche nel nuovo ristorante".



Uno degli interni