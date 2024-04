L'amore scoppia tra i fornelli e realizzano il sogno di aprire un ristorante tutto loro: "Proponiamo l'autentica cucina thailandese"

Dopo tanti anni di lavoro nelle cucine di vari ristoranti, hanno finalmente realizzato il sogno di aprire un locale tutto loro. Inaugura martedì 9 aprile 'Nora Thai Kitchen', nuovo take away thailandese al civico 41 di via Gioacchino Rasponi a Ravenna. Il nome prende ispirazione dalla 'nora', danza tipica del sud della Thailandia patrimonio Unesco. Al timone del nuovo ristorante ci sono Jack ed Emma, 30 anni lui e 29 lei, entrambi thailandesi e coppia sul lavoro e nella vita.

"Io ed Emma siamo arrivati entrambi in Italia circa 20 anni fa insieme alle nostre madri, che hanno sposato uomini italiani - racconta Jack - Ci siamo conosciuti a Ravenna ed è scoppiato l'amore: ci siamo sposati e 15 mesi fa è nata nostra figlia. Entrambi abbiamo lavorato come cuochi per nove anni in vari ristoranti thailandesi a Bologna e in tutta la riviera, abbiamo una lunga esperienza alle spalle. Da sempre però abbiamo il sogno di aprire un ristorante tutto nostro, e spesso chi assaggiava i nostri piatti ci chiedeva "Ma perché non aprite un locale?". Quindi si può dire che abbiamo coronato il nostro sogno".

I due giovani imprenditori hanno un'idea ben precisa del tipo di cucina che vogliono proporre nel loro take away: "Al Nora i clienti troveranno la cucina thailandese autentica, che in giro è difficile trovare - continua Jack - Per cui sarà una cucina un po' diversa dal solito, puntiamo sulla tradizione e cercheremo di trasmetterla anche agli italiani, cercando di spiegare loro la nostra cultura e l'origine dei vari piatti. Alcuni ingredienti, che sono difficili da trovare in Italia, li importiamo direttamente dalla Thailandia durante i nostri viaggi".

Al momento Nora Thai Kitchen propone solo servizio di asporto, ma l'idea è quella di ingrandirsi al più presto: "Prima vogliamo farci conoscere e portare i clienti a fidarsi di noi - conclude Jack - Poi, se tutto andrà bene, cercheremo un locale più grande dove poter mangiare anche in sala".