Oli vegetali e biodiesel, Legambiente lancia la nuova campagna "Buycott"

Legambiente lancia la nuova campagna "Buycott" per ridurre l’uso dell’olio di palma destinato all’industria alimentare e soprattutto quello destinato alla produzione di energia e parallelamente ha indicato "le principali situazioni presenti in Emilia Romagna che fanno un uso scorretto dell’olio di palma e oli vegetali e dei biocarburanti in generale". Secondo l'associazione ambientalista si tratta di "attività che hanno una pressione enorme sulle foreste tropicali e, nel caso dei biocarburanti, rappresentano una falsa soluzione alla lotta ai cambiamenti climatici".

"Un pieno di palle - così Legambiente denuncia il danno del greenwashing (ecologismo di facciata) sul clima e sulle foreste pluviali del pianeta - provocato da chi propone certe tipologie di biocarburanti come ambientalmente sostenibili. Parliamo di oli vegetali come la palma e la soia, che provocano importanti cambio d’uso del suolo con un suo conseguente impoverimento e distruzione di ecosistemi. Un danno insidioso che si nasconde all’interno dei biodiesel spacciati come sostenibili, ma che è presente anche in molti dei prodotti alimentari che arrivano sulle nostre tavole, in particolare nei prodotti dolciari ricchi di olio di palma".

"A livello locale quindi l’associazione ha realizzato un focus regionale, evidenziando alcune casistiche macroscopiche in atto nella nostra Regione - afferma Legambiente che - era già intervenuta a fine 2020 rivolgendosi al parlamentare ravennate Pd Alberto Pagani affinchè ritirasse l’emendamento che proponeva una proroga dello stop ai sussidi alle “finte rinnovabili” al 2030 invece che al 2023 come già era stato concordato in Senato, anticipando le indicazioni europee".