Oltre 1000 lavoratori irregolari nell'agenzia interinale illegale: i complimenti alla Guardia di Finanza

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha ricevuto il Luogotenente Cariche Speciali Marco Bascetta Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza Cervia per complimentarsi in merito all’operazione, conclusa le settimane scorse, che ha permesso di disarticolare una compagine criminale di un’agenzia interinale illegale che aveva i suoi interessi in Romagna con base a Milano Marittima.

I militari cervesi, a conclusione di una complessa e articolata attività d’indagine, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria i componenti di una compagine criminale, facente capo ad un imprenditore che procurava forza lavoro a basso costo a numerose aziende operanti in diversi settori economici, da quello turistico-alberghiero a quello della logistica, sfruttando a proprio vantaggio una sistematica evasione contributiva-previdenziale e l’omissione di tutti gli obblighi di natura fiscale.

Il sindaco ha espresso a nome personale e dell’Amministrazione comunale un plauso a tutto il personale della Tenenza della Guardia di Finanza Cervia per la complessa operazione e per il lavoro che giornalmente svolge nel territorio locale. “Un risultato – ha evidenziato Medri - che testimonia l’importante lavoro di contrasto all’illegalità, finalizzato a contrastare gli illeciti, a mantenere la sicurezza nel territorio e la tutela delle persone, un impegno continuo e costante della Guardia di Finanza, che i cittadini ricambiano con stima”.