Oltre 350mila euro per dare nuova vita allo skate park di Cervia

Lo skate park di Cervia sarà riqualificato, affinché diventi un luogo di aggregazione e di socializzazione, rigenerando così uno spazio pubblico in condizioni di sicurezza e vivibilità. Il progetto complessivo di riqualificazione dell'area, denominato “In-ludere - quando il gioco si fa spazio”, sarà comprensivo della ristrutturazione dell'impianto sportivo, di nuove opere quali l'installazione di un sistema di videosorveglianza e il potenziamento dell'illuminazione, inoltre di percorsi educativi rivolti alle scuole, a gruppi e ad associazioni sportive.

In particolare, anche dopo un confronto con le realtà sportive e associative in cui è emersa la necessità di implementare ulteriormente il progetto, l'Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un impianto sportivo omologato per gare ed eventi di livello nazionale (omologazione Fisr – Federazione Italiana Sport Rotellistici), ampliando pertanto la piastra esistente, che deve avere una superficie minima d 800 metri quadri rispetto agli attuali 600 circa.

L’area da circa vent'anni è utilizzata per la disciplina sportiva dello skate ed è situata in una posizione strategica tra Cervia e Milano Marittima all’inizio del parco in fondo a via Isonzo, con ottima accessibilità e protetta non essendo accessibile alle auto. L’importo complessivo per la riqualificazione è di 355mila euro di cui 107mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con la legge n. 24/2003 e gli altri 248 mila dal Comune di Cervia.

L’assessore allo sport Michela Brunelli e alle politiche giovanili Bianca Maria Manzi hanno dichiarato: “L’amministrazione comunale, grazie anche ai finanziamenti della Regione Emilia Romagna, riesce a riqualificare un impianto sportivo e un’area che da tempo necessita di una risistemazione complessiva. Si è giunti a compimento di un percorso sentito da tanti cittadini e dalle forze politiche. Siamo riusciti a recuperare le risorse e a lavorare non tanto per risistemare la vecchia struttura, ma per realizzare un impianto nuovo, all’avanguardia, degno di competizioni a livello federale nazionale. In tal modo offriamo un’ulteriore opportunità ai nostri giovani e potenziamo inoltre la dotazione di impianti sportivi cittadini aventi rilevanza turistica e contribuendo a connotare la nostra località come Città dello Sport".