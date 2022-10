Open day sull'osteoporosi: appuntamento anche all'ospedale di Ravenna

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, promuove il 20 ottobre la settima edizione dell’(H)-Open Day dedicato alla salute delle ossa con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce.



L’Ospedale di Ravenna, assieme alle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa, aderisce all’iniziativa (H)-Open Day Osteoporosi offrendo servizi gratuiti ed integrati, grazie alla partecipazione dei professionisti sanitari delle Unità Operative di: Ortopedia e Traumatologia, Medicina Interna 2, Reumatologia, Endocrinologia e Medicina Interna 1.



Giovedì 20 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 15:00, su prenotazione, presso l’ambulatorio 9 - Scala Azzura - 1°Piano, l’ortopedico e il medico internista offrono congiuntamente 20 esami diagnostici gratuiti di MOC ecografici e visite specialistiche per la valutazione dell’esame svolto. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da lunedì 17 a martedì 18 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Day Osteoporosi”.



Inoltre, nella medesima giornata sarà allestito, presso il 1° piano-Scala Azzurra, un punto informativo dedicato e la proiezione di un videoclip, realizzato dai professionisti dell’U.O. Medicina Interna 1 e Strutture Semplici di Reumatologia e di Endocrinologia, dove presenteranno la storia naturale dell’osteoporosi nelle varie fasi della vita, le complicanze, il trattamento, gli stili di vita ed i consigli speciali per le donne in gravidanza.



Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.bollinirosa.it/h-open-day-osteoporosi



L’osteoporosi consiste in una condizione silente e asintomatica di deterioramento dell’architettura ossea e di riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell’osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di minima entità. In Italia, stando ai dati del Report 2021 “The Scorecard for Osteoporosis in Europe” (SCOPE) dell’International Osteoporosis Foundation, si stima che siano 4.359.000 le persone colpite da osteoporosi di cui il 79,8 per cento sono donne. Nello specifico, il 23,4 per cento delle donne e il 6,9 per cento degli uomini con più di 50 anni hanno questa patologia.



“Obiettivo di questa iniziativa, giunta alla sua 7ª edizione, è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione primaria, attraverso l’adozione di corretti stili di vita fin dalla giovanissima età e un corretto introito di calcio e vitamina D, secondo un’alimentazione equilibrata e adeguata”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Nell’ambito della prevenzione gioca un ruolo strategico anche la diagnosi precoce per impedire il verificarsi delle fratture da fragilità che rappresentano la complicanza più temibile e invalidante dell’osteoporosi. Ecco perché l’(H)-Open Day di Onda è una valida occasione per offrire alla popolazione strumenti di prevenzione e sensibilizzazione su questa patologia”.



Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. L’iniziativa gode del patrocinio di Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso (FIRMO), Società Italiana della Menopausa (SIM), e Società Italiana di Reumatologia (SIR), e del contributo non condizionante di SPA, Società Prodotti Antibiotici.