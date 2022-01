L'oroscopo di Paolo Fox 2022: soldi, amore e lavoro segno per segno

Col motto "non credete, ma verificate e divertiamoci con le stelle", l'astrologo Paolo Fox giovedì sera, nella puntata de "I soliti ignoti - speciale Lotteria Italia" condotta da Amadeus, ha presentato agli italiani il suo oroscopo 2022. Vediamo insieme le previsioni di Fox segno per segno.

Ariete

Per i nati sotto il segno dell'Ariete, evidenzia Fox, "sarà un anno importante, perchè sta per arrivare Giove, ma lo sarà anche il 2023. Tutti coloro che negli ultimi due anni hanno ritardato alcune scelte dal punto di vista personale o hanno avuto difficoltà sul lavoro potranno piano piano recuperare. L'inizio del 2022 sarà al rallentatore, perchè gennaio e febbraio saranno dei mesi durante i quali occorrerà mettere a posto dei conti e situazioni particolari. Maggio sarà un mese ideale, perchè arriva Giove e sarà complice persino dell'amore".

Sul fronte sentimenti, "non bisognerà essere frettolosi, perchè spesso le vostre emozioni ed idee sono talmente veloci che possono creare danni irreparabili. Maggio e giugno saranno i mesi più importanti anche per cercare di risolvere qualche piccolo problema. Inevitabilmente sarà un anno che comporterà cambiamenti a livello personale. Tutto ciò che in questo periodo fate per riabilitarvi è importante".

Inoltre, "Giove rappresenta la legge: se ci sono stati problemi di natura legale che hanno tolto qualcosa, la parte centrale dell'anno è molto importante. Per le coppie in crisi, può capitare tra gennaio e febbraio che ci possa essere qualche Ariete che possa sentirsi lontano dal partner, presi dal lavoro e quotidianità, dando meno peso ai sentimenti. Non litigate, ma cercate i giusti ritmi".

Toro

"La grande novità del Toro negli ultimi due anni è stato il transito di Urano nel segno - spiega Fox - con cambi di traiettoria, trasformazione nel lavoro, che hanno rivoluzionato la vostra vita. Gennaio e febbraio saranno mesi utilissimi per cercare di risolvere qualche problema".

"Occorre iniziare il nuovo anno con l'obiettivo di rimettersi in sesto - evidenza -. Un momento molto importante sarà luglio, quando Marte transiterà nel segno, e lo sarà anche Venere. Tutto il 2022 parla di successi, ma anche di cambiamenti per il lavoro. In amore bisognerà essere molto solidi nelle idee".

Gemelli

Per i Gemelli, annuncia Fox, "sarà un anno importante, perchè Saturno proteggerà il vostro segno zodiacale. Se ci sono dispute legale o problemi economici, prima di aprile non ci saranno novità. Questo inizio di anno sarà importante per vivere le relazioni sociali al meglio. Giove transiterà nel settore del lavoro e delle conoscenze. Giugno e luglio saranno mesi importanti per capire quello che dovrete fare a livello professionale".

Il 2022 "sarà un anno di successo, ma dovrete rivedere alcuni accordi e contratti sopratutto all'inizio dell'anno. Siate cauti, perchè le soddisfazioni migliori arriveranno tra maggio e agosto. E questo varrà anche per l'amore. Se avete due storie in ballo o avete idee vaghe, giugno e luglio aiuteranno per definire la vostra situazione".

Cancro

"Nel 2021 è iniziato il transito in opposizione di Venere - ricorda Fox -. Vorreste più comprensione dagli altri senza parlare, ma è difficile, perchè siete un enigma anche per voi stessi. Per i sentimenti, gennaio e febbraio sono mesi in cui occorre stare attenti nei rapporti". Per quanto riguarda il lavoro, "i primi quattro mesi saranno importanti e saranno utili per risolvere problemi economici. La seconda parte dell'anno sarà importante".

Leone

"Il 2021 si è chiuso con Saturno opposto - esordisce Fox - e lo sarà anche nel 2022. Lottate contro tutti. Se è arrivato un nuovo incarico o se arriverà una bella proposta, fate attenzione agli invidiosi. Maggio e agosto saranno mesi positivi per l'amore, ma maggio sarà importantissimo per il lavoro con Giove in trigono. Attenzione ai soldi".

Vergine

"Grande cielo nel 2021 e lo sarà anche nel 2022 - premette Fox -. Gennaio e febbraio saranno mesi importanti, ma sarà un oroscopo che viaggerà su due binari. All'inizio dell'anno avrete tanti pianeti favorevoli, ma ci sarà anche un Giove in opposizione. Certe cose le completerete perchè avete promesso di farle. Sul fronte lavoro, grande successo a febbraio, mentre maggio e giugno chiederete qualcosa in più, iniziando trattative. Nel mese di febbraio un grande cielo per l'amore".

Bilancia

"Quelli nati sotto la Bilancia sono un esempio di stile - esordisce Fox -. Ultimamente vi siete resi conto di non essere circondati dalle persone giuste. Venere è un po' strana e questo arricchisce i vostri dubbi. Aprite l'anno con interrogativi, chiedendo se certe cose le volete ancora fare oppure tornare sui vostri passi. La Bilancia, che di solito si pone agli occhi degli altri in modo molto determinata, vive tanti dubbi. Tra gennaio e febbraio è molto importante avere una persona che vi guidi e dia suggerimento. Avete bisogno di protezione. Amore, siete protetti fino a maggio, con Saturno ottimo tutto l'anno, perchè sarà in trigono. Come lo scorso anno i successi ci saranno. Per i sentimenti marzo avrà un bel cielo; piccoli ripensamenti all'inizio dell'anno, poi da primavera si riparte".

Scorpione

"Se c'è una cosa che mi piace di questo cielo è che non avrete quasi mai, a parte giugno per l'amore, pianeti storti. Lo Scorpione ha paura di mostrarsi in modo sbagliato, commettendo un errore - quando siete nel giusto - avete un atteggiamento aggressivo a livello verbale nei confronti degli altri. Aprile e maggio saranno mesi interessanti per le relazioni sentimentali. Per il lavoro, c'è subito un Giove in ottimo aspetto che aiuterà. Giove e Marte saranno in aspetto eccellente a maggio. Il 2022 sarà l'anno in cui potete fare ciò che desiderate, nei limiti nella vostra capacità e di ciò che avete fatto nel passato".

Sagittario

"Il Sagittario è un segno che aveva perso un po' di fortuna - premette Fox -. Tra gennaio e aprile potranno esserci discussioni da affrontare dal punto di vista sentimentale, ma Marte vede in amore un giugno molto protetto. Sul lavoro piano piano si recupera: se iniziate un progetto non sarà come lo volevate, ma non sarà un insuccesso. Per il lavoro Giove in ottimo aspetto, maggio, giugno e luglio saranno molto importanti. Sarà un cielo molto importante per chi vorrà sposarsi e convivere. Fate la scelta giusta, perchè voi Sagittario vi stancate della persona che avete accanto. Le scelte dovranno essere quindi ponderate. Sarà una estate di grande passione".

Capricorno

"Dal 2020 avete maturato una grande consapevolezza e quest'anno diventa ancora maggiore - esordisce Fox -. I primi mesi dell'anno vedono un transito veloce di Mercurio e Venere nel vostro segno zodiacale. Il Capricorno è il segno degli ambiziosi e lo si può essere per il lavoro e l'amore. Se avete un progetto sentimentale e una persona cara al vostro fianco con la quale volete costruire seriamente qualcosa è necessaro muoversi, perchè i primi mesi sono molto importanti". Capitolo lavoro: "bisogna ricordare che Giove, in aspetto un po' complicato tra aprile e giugno, vi mette in guardia dalle azioni che possono essere clamorose e sbagliate. Spesso volete fare tutto da soli per non commettere errori, ma così facendo vi stancate moltissimo. L'ultima parte dell'anno premia i sentimenti: se siete affiancati da una persona nata sotto il segno dei Pesci, Toro e Scorpione, potrà essere una grande legame. Fate attenzione dal punto di vista economico all'inizio della primavera per colpa della quadratura di Giove".

Acquario

"L'Acquario è il segno della libertà e detesta seguire la massa, ma ci sono delle decisioni che devono essere prese controvoglia - esordisce Fox -. Avere Saturno nel segno significa rispondere agli altri anche delle proprie responsabilità e capacità. C'è un po' di pressione agli inizi dell'anno. L'amore è protetto, sopratutto durante la primavera, ma molti Acquario pretenderanno di vivere qualche emozione in più. Non sapete stare con persone ripetitive e che non danno stimoli. Puntate le vostre risorse su persone che vi danno qualcosa dal punto di vista mentale. Ad agosto alcuni legami potranno essere messi in discussione. Buone le stelle tra aprile, maggio e giugno per il lavoro".

Pesci

"Quello dei Pesci è un segno di sognatori - afferma Fox -, che spesso scende difficilmente a patti con la realtà. Avete un vostro mondo ideale, che non è quello che affrontate tutti i giorni. E se c'è una certa disocciazione tra quello che volete idealmente e realizzate a livello pratico state male. Ed è ciò che è accaduto di recente. Mi piace Giove, entrato nel vostro segno da poco, perchè rappresenta la voglia di emergere. Avete un bellissimo transito di Venere nel mese di aprile e ci sarà un bellissimo aspetto Marte-Giove nel mese di maggio per il lavoro. E' l'anno delle grandi prospettive. Se avete vissuto un tradimento andate oltre e verso altri lite. Non macerate in pensieri negativi. Se avete un grande amore è l'anno della fertilità, del matrimonio e che durante l'estate potrà portare un vantaggio in più. Dovrete essere sereni e non dare spazio a persone che hanno creato disagi. Bisogna andare oltre".