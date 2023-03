I pallavolisti della 'Pietro Pezzi' portano uova di Pasqua e gadget ai pazienti di Pediatria

Una delegazione delle diverse squadre della società di volley “Pietro Pezzi Ravenna” si è recata nel reparto di Pediatria di Ravenna, diretto dal dottor Federico Marchetti, per portare in dono uova pasquali e gadget ai piccoli degenti ricoverati all'ospedale Santa Maria delle Croci. La squadra, nata nel 2017 da un gruppo di amici, prende il nome di Pietro Pezzi, agente di polizia deceduto in servizio. Pietro a sua volta, era stato giocatore di pallavolo, insieme a molti dei ragazzi che giocano nella società a lui intitolata. La società, che gioca nel campionato nazionale di serie B e con altre 4 squadre, tra le quali il Sitting Volley (pallavolo per disabili), partecipa a molte iniziative sociali e di solidarietà sul territorio. I ragazzi della “Pietro Pezzi” sono stati ricevuti dal dottor Marchetti che ha espresso riconoscimento per la loro sensibilità mai mancata in questi anni, e ha portato i ringraziamenti della Direzione aziendale.