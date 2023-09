Passaggio di consegne nella Guardia di Finanza: il nuovo comandante di Ravenna è il colonnello Brandano

Presso la Caserma “Pierino Chierici” di Ravenna ha avuto luogo il passaggio di consegne per l’avvicendamento nell’incarico di Comandante Provinciale tra il colonnello Andrea Mercatili e il colonnello Leonardo Brandano. La cerimonia, tenutasi venerdì, è stata presieduta dal Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, ed ha visto la partecipazione dei Comandanti dei Reparti territoriali, di una ristretta rappresentanza di militari in servizio e dei Presidenti delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il colonnello Mercatili lascia questa provincia dopo tre anni di comando per assumere un nuovo incarico presso il Comando Generale a Roma. Il colonnello Brandano, che da oggi comanda le Fiamme Gialle ravennati, proviene dall’Accademia di Bergamo e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi, maturando esperienza in tutti i settori della polizia economico-finanziaria, nonché prestando servizio presso il Comando Generale del Corpo. Nel discorso di insediamento, Brandano, ha evidenziato come, specie in seguito agli eventi alluvionali che hanno di recente interessato il territorio, le Fiamme Gialle continueranno a profondere ogni sforzo per sostenere e tutelare i cittadini e le imprese virtuose, contrastando le forme di illegalità e di turbativa dei mercati attuate mediante pratiche di concorrenza sleale o accaparramenti illeciti di risorse pubbliche.