"Cake Star", la pasticceria Dante vince la puntata del programma di Real Time

E' stata la pasticceria Dante di via Port'Aurea ad aggiudicarsi la puntata ravennate di "Cake Star", in cui tre pasticcerie bizantine si sono sfidate nel programma di Real Time dedicato al mondo della pasticceria e condotto da Damiano Carrara e Katia Follesa. Le altre due pasticcerie che hanno partecipato al programma sono state la Veneziana di via Salara e la Pasticceria Ferrari di via Gordini.