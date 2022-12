Per gli ultimi acquisti per Natale le corse in autobus diventano gratuite

Il Comune di Ravenna e Start Romagna hanno confermato, anche quest’anno, l’iniziativa ‘L’autobus delle Feste’. Al fine di agevolare una modalità di spostamento facile ed ecologica, particolarmente efficace nelle ultime giornate precedenti il Natale, quando la frequenza degli spostamenti aumenta notevolmente, venerdì 23 e sabato 24 dicembre le linee urbane, del litorale di Ravenna e le linee 145, 150 e 158 saranno gratuite. Per informazioni è sempre possibile rivolgersi ai canali di contatto con l’azienda: Infostart (199.11.55.77), WhatsApp (331.65.65.55) e Telegram (Startromagna Ravenna).

