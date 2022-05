Per la Festa della mamma tornano le azalee solidali dello Ior: ecco dove trovarle

L’Istituto Oncologico Romagnolo è pronto a far scattare la fase tre di quella che è probabilmente l’iniziativa più bella legata alla lotta contro il cancro: la distribuzione di azalee solidali in occasione della Festa della Mamma. Dopo aver dato a tutti la possibilità di acquistare direttamente online, dal proprio sito internet, il fiore a sostegno della ricerca scientifica a partire dal 20 aprile, e aver fatto “sbocciare” appena una settimana dopo le dieci sedi sparse sul territorio mettendo a disposizione il regalo per la donna più importante a chiunque volesse giocare d’anticipo, è arrivato il momento di invadere le piazze e le vie del nostro territorio.

Da venerdì 6 a domenica 8 sono previste più di 150 postazioni in tutta la Romagna: un dispiegamento imponente di circa 500 volontari, che in maniera assolutamente altruistica e gratuita si mettono a disposizione per tornare a fare la differenza in presenza e sostenere la ricerca scientifica che dona le speranze più promettenti e innovative di cura per i tanti che lottano contro il cancro ogni giorno.

"Le previsioni meteo non sono delle migliori, soprattutto per la giornata di venerdì, ma sappiamo che i nostri volontari non si tireranno indietro – ha spiegato il Direttore Generale Ior, Fabrizio Miserocchi – pioggia o sole in questo weekend si celebra la Festa della Mamma, una festa che da più di trent’anni per noi rappresenta il modo più bello di fare qualcosa di concreto per sottrarre futuro ai tumori e restituirlo ai malati. Speriamo quindi che, come noi ci saremo in ogni caso, anche i cittadini della Romagna risponderanno presente: per noi si tratta di un’occasione troppo importante di sostegno alla ricerca, l’arma più potente che abbiamo per realizzare la vision del nostro fondatore, il prof. Amadori, che vedeva questo come il secolo in cui questa malattia avrebbe subito il colpo decisivo".

Proprio in virtù delle previsioni meteo avverse l’Istituto Oncologico Romagnolo mantiene aperta anche la possibilità di acquisto online con consegna direttamente a domicilio ma non garantita entro l’8 maggio. Resta anche l’iniziativa “Un’azalea per gli Hospice”: una sorta di “regalo sospeso” che ognuno può effettuare a favore delle mamme che sono ricoverate in una delle strutture della Romagna. Un modo per dimostrare vicinanza alle persone alle prese con le fasi più delicate della malattia e che hanno probabilmente sofferto più di ogni altro le restrizioni legate al Covid.

Per quanto riguarda invece le postazioni degli stand, i cittadini della provincia di Ravenna potranno trovare i banchetti dei volontari dello Ior nelle location elencate di seguito:

Ravennate

Sagrato Chiesa San Domenico Via Cavour, Ravenna - Sabato 7 maggio dalle 8,00 alle 19 e Domenica 8 maggio dalle 8,30 alle 13,00

Sagrato Chiesa San Francesco Via Corrado Ricci, Ravenna - Sabato 7 maggio dalle 8,00 alle 19 e Domenica 8 maggio dalle 8,30 alle 13,00

Piazza XX Settembre, Ravenna - Sabato 7 maggio dalle 8,00 alle 19,00

Centro Commerciale ESP Via M. Bussato 74, Ravenna - Sabato 7 maggio dalle 9,00 alle 13

Conad Viale Newton 28, Ravenna - Sabato 7 maggio dalle 8 alle 13

Forno Nonna Iride Circ.ne Canale Molinetto 61, Ravenna - Sabato 7 maggio dalle 7,30 alle 13,00

Conad Via Caduti per la Libertà 56, Cervia - Sabato 30 aprile dalle 8,00 alle 12,00

Coop Viale Roma 7, Cervia - Sabato 30 aprile dalle 8,00 alle 12,00

Conad Via Saviazzio 12, Savio Di Ra - Sabato 30 aprile dalle 8,00 alle 12,00

Conad Viale Cecchini 56, Cesenatico - Sabato 30 aprile dalle 8,00 alle 12,00

Piazza Dora Markus, Marina Di Ravenna - Sabato 7 maggio dalle 8 alle 13 e Domenica 8 maggio dalle 8 alle 13

Crai Via Po 5/C, Porto Corsini - Sabato 7 maggio dalle 8 alle 13

Conad Via E. Farini 46, San Pietro In Vincoli - Sabato 7 maggio dalle 8 alle 13

Conad Via O. Guerrini 152, Sant’Alberto - Sabato 7 maggio dalle 8 alle 13

Conad Via Staggi 27, Porto Fuori - Sabato 7 maggio dalle 8 alle 13

Piazza Farini, Russi - Venerdì 6 maggio dalle 8,30 alle 12,30, Sabato 7 maggio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 e Domenica 8 maggio dalle 8,30 alle 12,30

Conad Via Salvo D’Acquisto 2, Russi - Sabato 7 maggio dalle 8,00 alle 19,30 e Domenica 8 maggio dalle 8,00 alle 12,30

Coop Via Leonardo Da Vinci 15, Russi - Sabato 7 maggio dalle 8,30 alle 18,00

Vivaio Landi Via Reale 77, Mezzano - Azalee disponibili da Giovedì 28 aprile 2022

Faentino

Piazza del Popolo, Faenza - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Conad Arena Via Caffarelli 1, Faenza - Venerdì 6 maggio, Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Centro La Filanda Via della Costituzione 28, Faenza - Sabato 7 maggio

Centro Leonardo, Imola - Venerdì 6 maggio, Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Piazza Bernardi, Castel Bolognese - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Piazza Carducci, Brisighella - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Bar Stazione, Brisighella - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Supermercato Cofra, Brisighella - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Corso Matteotti 27 presso Galleria Gallo, Riolo Terme - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Piazza Oriani, Casola Valsenio - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Loggiato Comunale Corso Garibaldi, Modigliana - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Loggiato Comunale Piazza Scalelle, Marradi - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio

Piazza Gonzaga, Solarolo - Domenica 8 maggio

Lughese

Pavaglione, Lugo - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio, tutto il giorno

Ipercoop, Lugo - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Pagliuti, Lugo - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Conad Superstore, Lugo - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Crai, Bizzuno - Sabato 7 maggio, mattina

Piazza 8 Marzo, San Lorenzo - Sabato 7 maggio, mattina

Piazza Unita', Voltana - Sabato 7 maggio, mattina

Piazza Gramsci, Alfonsine - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Piazza Monti, Alfonsine - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Coop, Alfonsine - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Corso Mazzini, Bagnacavallo - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio, mattina

Conad Fossa, Bagnacavallo - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Conad Albergone, Bagnacavallo - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Piazza Martiri, Villanova - Sabato 7 maggio, mattina

Edciola di Via Pilastrino, Bagnara - Sabato 7 maggio, mattina

Piazza Vittorio Emanuele II, Cotignola - Sabato 7 maggio, mattina

Piazza Alberico, Barbiano - Sabato 7 maggio, mattina

Piazza Foresti, Conselice - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio, mattina

Piazza Mameli, San Patrizio - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio, mattina

Piazzale Coop, Lavezzola - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Villa Vittoria, Filo D'Argenta - Sabato 7 maggio, tutto il giorno

Piazza Corelli, Fusignano - Sabato 7 maggio e Domenica 8 maggio, tutto il giorno

Coop, Massa Lombarda - Sabato 7 maggio, mattina

Crai, Massa Lombarda - Sabato 7 maggio, mattina

Piazza Matteotti, Massa Lombarda - sabato e domenica, tutto il giorno

Conad, Massa Lombarda - Sabato 7 maggio, mattina

Piazza Umberto I°, Sant'Agata sul Santerno - Sabato 7 maggio, mattina