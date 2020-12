Per le feste di Natale parcheggi in centro e bus diventano gratis

Come di consueto, con l’approssimarsi delle festività natalizie è stata prevista dall’amministrazione comunale di Ravenna la gratuità dei parcheggi per tutte le zone tariffarie a pagamento regolamentate con parcometro (stalli blu) del centro urbano a partire dalle 16, ad eccezione del parcheggio di piazza Baracca, gratuito dalle 18.30. Tale gratuità sarà in vigore da lunedì 14 dicembre a sabato 2 gennaio (si ricorda che nelle giornate festive i parcheggi sono gratuiti tutto il giorno). E’ stata inoltre prevista la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 dicembre.