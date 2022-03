Pesca abusiva nel Candiano nella notte: pescatori in fuga, sequestrati 700 chili di vongole

I militari della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Ravenna hanno posto sotto sequestro circa 700 chili di vongole pescate illecitamente all’interno del porto cittadino lungo un tratto del canale Candiano, oltre ad alcuni attrezzi da pesca non consentiti e un'imbarcazione di appoggio alle attività abusive.

L’operazione portata a termine dai militari della Guardia Costiera ravennate nella serata di giovedì è stata condotta via terra e via mare con l’impiego della motovedetta CP 847. I pescatori abusivi sono stati colti di sorpresa e si sono immediatamente dati alla fuga a bordo di piccole imbarcazioni a motore, nonostante le intimazioni a fermarsi da parte dei militari, riuscendo poi a raggiungere la banchina portuale e dileguarsi facendo perdere le loro tracce.

Nel frattempo, la pattuglia giunta in zona via terra ha recuperato circa 30 ceste piene di vongole appena pescate e frettolosamente abbandonate a riva, per un totale di circa 700 chili. Il prodotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo, in quanto frutto illecito della pesca in zone vietate e con uso di attrezzi non consentiti, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di pesca marittima.

I militari hanno rinvenuto anche due attrezzi da pesca vietati del tipo “idrorasca”, sottoposti a sequestro amministrativo; tale dispositivo può essere impiegato solo da pescatori muniti di regolare autorizzazione e limitatamente alle aree in concessione demaniale marittima per finalità di molluschicoltura. Inoltre è stato anche posto sotto sequestro penale un'imbarcazione a motore utilizzata per la fuga. Il prodotto ittico sequestrato è stato prontamente rigettato in mare, perché ancora vitale, a cura dell’equipaggio della Motovedetta CP 847.

I controlli da parte della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Ravenna continueranno anche nei prossimi giorni, mentre sono in corso accertamenti volti a individuare i responsabili della pesca illecita. La Capitaneria di Porto ricorda che la pesca all’interno del porto è vietata, a garanzia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, e anche perché il prodotto illecitamente pescato non può essere consumato e tantomeno commercializzato, in quanto privo di tracciabilità ai fini della sicurezza alimentare.