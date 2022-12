Il piazzale della scuola si allaga: Vigili del fuoco in azione per risolvere il problema

Acqua alta nel piazzale Pellegrino Artusi a Cervia. Potrebbe essere il maltempo ad aver causato l'allagamento di venerdì mattina nell'ampio parcheggio davanti all'Istituto Alberghiero "Tonino Guerra". Sul posto sono subito entrati in azione i Vigili del Fuoco. Al momento l'ipotesi più probabile è che si sia verificata un'infiltrazione dal vicino porto canale. Per la giornata di venerdì è infatti stata diramata un allerta meteo arancione per criticità idraulica. A fare paura sono sia le piene dei fiumi che le mareggiate. Nella mattinata il Comune di Cervia ha reso noto che il picco di alta marea si è registrato nella notte fra giovedì e venerdì, ma le precipitazioni in atto sulla Romagna starebbero generando nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici ne fiumi Ronco e Savio.