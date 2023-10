Pinarella, inaugurato alla scuola elementare il murales dedicato a Grazia Deledda

E’ stato inaugurato lunedì mattina il murale realizzato dall’artista Simona Lelli alla Scuola primaria G. Deledda di Pinarella. Erano presenti alla cerimonia l’assessore alla Scuola Cesare Zavatta, la dirigente scolastica Barbara Calcagno, i rappresentanti dei genitori della scuola, il Consiglio di zona di Pinarella-Tagliata.

Il murale è in parte dedicato alla scrittrice premio Nobel e cittadina onoraria di Cervia, Grazia Deledda, alla quale è intitolata la scuola. La realizzazione dell’opera è inserita all’interno del progetto di plesso “Viaggio e non mi perdo” ed è stata possibile grazie al contributo del Comune di Cervia per l’acquisto dei materiali necessari.