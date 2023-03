Mezzo milione di euro per la nuova pista ciclabile di Piangipane

Importante conquista per Piangipane: è stato approvato il progetto relativo alla costruzione di una pista ciclabile lungo via Maccalone fino al centro sportivo. Via Maccalone rappresenta, dopo la strada che dà il nome a Piangipane, l’arteria più importante del paese. I suoi 2,3 chilometri ne racchiudono l’intero abitato del lato nord. Vi sono situati impianti fondamentali, come l’area tennis, il campo da calcio e la bocciofila, funzionando dunque come collegamento tra il centro storico e la zona sportiva. Costeggiando l’area artigianale/industriale della frazione, via Maccalone è però straziata dal traffico pesante, interdetto invece sulla via Piangipane. Sulla sua stretta carreggiata convivono tutti i mezzi di trasporto, dai camion ai pedoni.

Nel centro cittadino di Piangipane è presente una pista ciclopedonale sulla via Piangipane, ma manca il collegamento al centro sportivo che si trova in una zona esterna al paese stesso ed è frequentato da cittadini di ogni età. L’obiettivo del progetto è quello di elevare il livello di sicurezza dei ciclisti che accedono al centro sportivo incrementando la sicurezza della circolazione ciclistica e pedonale. L'intervento, del valore di 550mila euro, prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile e l’area in cui si dovrà realizzare costeggia via Maccalone, che parte dal centro del paese per collegare la zona artigianale e il centro sportivo per una lunghezza di circa 760 metri.

L’area risulta di proprietà, oltre che del Comune di Ravenna, di altre numerose persone, e quindi è necessario effettuare acquisizioni mediante accordi bonari che sono già stati sottoscritti dai proprietari. Nella parte interna al paese il tracciato della pista ciclabile si prevede nel lato ovest della via pubblica, in quanto le interferenze con le immissioni della viabilità esistente sulla via Maccalone sono molto limitate. In questa zona sono invece presenti numerosi ingressi privati sia carrabili che pedonali.

Nei pressi del cartello di “fine paese” sarà realizzato l’attraversamento pedonale che porterà la pista ciclabile nel lato est della viabilità pubblica, ovvero dove è posizionato l’ingresso al centro sportivo. L’accesso al centro sportivo infatti risulta essere nei pressi dell’intersezione con la via dell’Abbondanza in ingresso alla zona artigianale, dove la via Maccalone ha una curva che renderebbe pericoloso l’attraversamento in quella zona. Verrà realizzato un percorso peonale all’interno del parco pubblico all’incrocio con via Nello Agusani, al fine di permettere un rapido e comodo collegamento ciclo-pedonale tra via Maccalone e il parcheggio in via del Teatro Sociale.

Allo stato attuale, si prevede che il progetto definitivo ed esecutivo venga approvato entro dicembre 2023, per poi procedere con la consegna dei lavori per una durata totale di 10 mesi e 9 mesi per l'esecuzione degli stessi, con 3 mesi di collaudo.