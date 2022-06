Piste ciclabili: la Fiab premia la città, ma per Ravenna in Comune "oltre il 70% dei percorsi non sono a norma"

Ravenna si conferma “Comune Ciclabile” e torna a cinque “bike smile” sulla bandiera della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). Mercoledì a Palazzo Merlato la Fiab ha infatti consegnato all’Amministrazione comunale la bandiera di “Comuni Ciclabili”. Erano presenti il Sindaco Michele De Pascale, l’Assessore Baroncini e parte del Direttivo di Fiab Ravenna. Il riconoscimento, istituito da Fiab Italia per attestare il grado di ciclabilità dei comuni italiani, nasce per incentivare le città ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica e premiare l’impegno di chi ha attuato iniziative bike-friendly valorizzando le località più accoglienti per chi si muove in bicicletta. Ravenna è “Comune Ciclabile” da molti anni con attribuzioni di “bike smile” diverse nel corso del tempo. Il riconoscimento attribuisce alle località un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e rappresentato da altrettanti “bike-smile” sulla bandiera. Per ottenere il riconoscimento il comune deve possedere almeno due requisiti tra tutti quelli richiesti: uno nell’area “infrastrutture urbane” (ciclabili urbane e moderazione traffico e velocità) e uno in almeno una delle altre tre aree (“cicloturismo”, “governance” e “comunicazione & promozione”).

Ravenna in Comune: "Oltre il 70% delle ciclabili non è in regola"

C'è chi però è meno ottimista sulla situazione dei percorsi ciclabili in città. "Nell’ambito del nuovo Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, vi sarà un Piano della Mobilità Ciclistica (Biciplan) - afferma Ravenna in Comune riferendo che attualmente - per quanto riguarda il nostro Comune, la percentuale di percorsi ciclabili che non rispetta le normative stradali è superiore al 70 per cento".

"Come abbiamo detto più volte è essenziale separare in maniera non simbolica il viaggio del ciclista da quello degli altri conducenti di mezzi a motore (e dai pedoni, naturalmente). A Ravenna non ci sono piste riservate ai ciclisti ma, quando va bene, tracciati ciclo-pedonali che, come rivela la lettera sopra riportata, sono spesso interrotte da attraversamenti automobilistici ed in pessime condizioni di manutenzione. Se il nuovo Biciplan avrà questo al suo centro piuttosto che le multe ai ciclisti che il vicesindaco sogna - prosegue Ravenna in Comune - sarà veramente un passo in avanti verso un Comune più amichevole con le biciclette. Tanto per capirci: la ciclabile Bologna-Ravenna è un bell’annuncio (come tanti altri rimasti a livello di annuncio) ma vere ciclabili che uniscano il forese e misure per la sicurezza di tutti i giorni che oggi mancano vengono per prime".