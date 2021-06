Più sicurezza in riviera: per l'estate 10 nuovi poliziotti nel ravennate

Il Piano per il potenziamento estivo dei servizi di vigilanza prevede l’arrivo in Romagna di 67 operatori della Polizia di Stato suddivisi in due ambiti

Si rinforza la sicurezza per l'estate. “Il Piano per il potenziamento estivo dei servizi di vigilanza prevede l’arrivo in Romagna di 67 operatori della Polizia di Stato suddivisi in due ambiti: 61 per quanto riguarda la competenza generale - 5 in provincia di Forlì-Cesena, 10 in provincia di Ravenna e 46 in provincia di Rimini - 6 operatori della Polizia ferroviaria destinati allo scalo di Riccione. Ne dà notizia il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, che ha ringraziato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni a cui ha rivolto l’invito di una prossima visita in Romagna.