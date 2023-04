Pizzicato in un locale con 6 dosi di hashish, in casa aveva altri 2 etti di droga: arrestato

Dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un giovane fermato nei giorni scorsi dalla Polizia. Il 13 aprile il personale del Commissariato lughese è intervenuto a Cotignola per il controllo di alcuni avventori di un locale. L'atteggiamento di uno di questi, un giovane già noto alle forze di polizia, ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo, al termine del quale il sospetto sarebbe stato trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish, suddiviso in 6 dosi confezionate con materiale plastico.

I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'abitazione del ragazzo, dove avrebbero rinvenuto e sequestrato due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, oltre a due bilancine di precisione e al materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato quindi arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Ravenna ha confermato l’arresto e la misura cautelare in atto sino allo svolgimento del processo.