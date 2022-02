Polizia locale, due nuove auto ibride a disposizione della sezione zone naturali

Due nuove auto ibride in dotazione alla Polizia locale. Si tratta di due Suzuki Ignis ora a disposizione della sezione zone naturali per le attività di controllo e la vigilanza di queste aree. Grazie all’introduzione di questi nuovi veicoli ecologici e funzionali, gli agenti della Polizia locale zone naturali potranno quindi rispondere al meglio alle esigenze di queste aree circolando nelle zone naturali anche in modalità elettrica.

Nel giorno della consegna l’assessore alle Aree naturali e parco del Delta del Po Giacomo Costantini ha incontrato gli agenti della sezione naturale della polizia locale alla casa pinetale Ca’ Nova, che si trova lungo il percorso che porta dalla pineta di San Vitale alla Ca’ Vecia.