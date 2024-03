Polstrada, 7 parenti ritirate per l'ebrezza. Con la polizia anche un medico per il controllo sull'assunzione di droghe

Controlli anti alcol e droga della Polizia Stradale di Ravenna. Via la patente a sette automobilisti. Continuano i controlli a tappeto della Polizia Stradale di Ravenna, impegnata in un’intensa campagna di prevenzione stradale e di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione. Anche questa notte sono stati predisposti mirati servizi di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti per verificare l’eventuale alterazione derivante da abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti.

Oltre alle normali pattuglie di vigilanza stradale, sono stati predisposti ulteriori 4 equipaggi, tutti dotati di apparecchiature speciali come etilometri e precursori, oltre ad una pattuglia della Squadra Cinofili e un ulteriore equipaggio con a bordo un medico della Polizia di Stato incaricato della visita medica in loco dei conducenti con sospetta alterazione da assunzione di droghe. Le pattuglie, dislocate nelle vicinanze dei luoghi di divertimento di Ravenna e Cervia, nella notte tra venerdì e sabato hanno fermato e controllato 58 veicoli e identificato 84 persone.

Sette conducenti sono risultati positivi all’alcoltest: quattro automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso superiore a 0,5 g/l, due con un tasso superiore a 0,8 g/l e uno con un tasso addirittura superiore a 1,5 g/l; per i sette si è proceduto al ritiro della patente e per chi ha alzato più il gomito è scattata la denuncia penale. Il Dirigente della Polizia Stradale, Commissario Capo Davide Pani, ha ricordato che “la loro condotta poteva mettere in pericolo non solo sé stessi, ma anche le persone che viaggiavano sulle loro automobili e tutti gli altri utenti della strada”.

Sempre in chiave preventiva e con il solo obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi mirati della Polizia Stradale proseguiranno nel corso delle prossime settimane, accompagnati da attività di sensibilizzazione rivolte specialmente ai giovani in un’ottica di educazione stradale.