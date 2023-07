Il ponte di via Cavina chiude al traffico per tutta l'estate: le modifiche alla viabilità

Da lunedì 10 luglio iniziano i lavori per la messa in sicurezza del ponte in via Cavina. Si tratta dell’ultima fase dei lavori di manutenzione straordinaria, iniziati lo scorso anno con l’intervento sul ponte di via Teodora, conclusosi a settembre. I lavori erano stati poi sospesi durante il periodo invernale e scolastico per ridurre i disagi a cittadini e studenti. Il totale dell’investimento è pari a 700mila euro.

Il ponte di via Cavina sarà chiuso al transito, in entrambi i sensi, nel tratto tra le rotonde Polonia e Marie Curie per l’esecuzione dei lavori che riguarderanno la posa di nuovi giunti di dilatazione e del nuovo asfalto previa la rimozione di quello degradato oltre al riposizionamento del parapetto metallico a protezione del percorso pedonale con la sostituzione degli elementi rotti. La riapertura è prevista per settembre 2023; inoltre per tutta la durata dei lavori verrà sempre lasciato aperto a pedoni e ai cicli almeno uno dei due percorsi ciclopedonali.

“Con questa ultima fase dei lavori – dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – si andrà a terminare un intervento importante programmato dopo un’attenta verifica sui numerosi ponti presenti sul territorio del Comune che comportano un costante impegno per la sicurezza del traffico veicolare e della viabilità. I lavori, iniziati l’anno scorso sono stati programmati d’estate, a scuole chiuse, e non contemporaneamente sui due cavalcavia per ridurre al minimo le criticità che troppe chiusure e deviazioni potrebbero comportare”.

Sono stati studiati alcuni percorsi alternativi, segnalati in loco. Nello specifico i veicoli provenienti da via Canalazzo (lato statale 309 dir), per raggiungere via Faentina, la zona ospedale e la zona stadio potranno seguire il percorso di: via Fuschini, rotonda Malta, via Faentina, rotonda Dei Fornasari e via Faentina. Per raggiungere il centro città e la zona di via Zalamella, i veicoli provenienti da via Canalazzo (lato statale 309 dir) potranno seguire il percorso di via Naviglio, via Fosso Dimiglio, rotonda Svezia, via Teodora, via Sant’Alberto, via Brunelli, via Zalamella, via Cavina e via Faentina. Infine i veicoli provenienti da via Zalamella diretti in via Canalazzo (lato statale 309 dir) e statale 309 dir, potranno seguire il percorso di via Cavina, via Faentina, statale 16 Adriatica e statale 309 dir. Lo stesso itinerario sarà indicato ai veicoli provenienti da via Maggiore e viale Allende.