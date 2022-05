Potenziamento della rete elettrica: prevista un’interruzione temporanea del servizio

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento della rete elettrica in provincia di Ravenna: lunedì 9 maggio le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno nel centro storco di Faenza per un intervento finalizzato all’ammodernamento di alcune componenti e all’installazione di nuove apparecchiature di ultima generazione di una cabina secondaria che serve una porzione di clienti del territorio. I lavori sono necessari per soddisfare la richiesta di aumento di potenza nell’area indicata.

Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E- Distribuzione ha programmato lunedì 9 maggio dalle ore 07:15 alle ore 15:00. I clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Di seguito le vie interessate ai lavori (non sono riportati i numeri civici): piazza Martiri liberta, corso Saffi, v Torricelli, v Marescalchi, v San Michele, v Zuffe, v San Giovanni Bosco, v Manfredi.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.