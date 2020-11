Meteo, l'inverno parte col botto: forti piogge in arrivo, e si vedrà anche la neve

L'Appennino romagnolo si prepara al primo carico di neve della stagione invernale. Dicembre segna l'inizio dell'inverno meteorologico, con i primi giorni del mese che si annunciano particolarmente movimentati sotto il profilo atmosferico. Dopo un inizio di settimana stabile, con temperature in graduale calo, anche l'Emilia Romagna risentirà degli effetti di un vortice freddo dal centro Europa che, da martedì sera, determinerà un graduale peggioramento delle condizioni meteo. I modelli matematici non sono ancora allineati circa l'esatta traiettoria del vortice, che scaverà un minimo di bassa pressione sul centro Italia.

Le previsioni aggiornate a lunedì vedono per mercoledì chance di nevicate a quote molto basse sull'Emilia fino al bolognese, con temporanei fenomeni di pioggia mista a neve, e fiocchi sulla Romagna oltre gli 800-1000 metri, con quota neve in calo in serata. Si attendono comunque precipitazioni abbondanti, con quantitativi pluviometri che l'Arpae stima tra i 15-25 millimetri. Sono previsti anche venti da moderati a localmente forti tra est e nord-est sulle pianure nord-orientali, tra deboli e moderati sulle rimanenti aree. Giovedì sono attesi gli ultimi fenomeni, mentre nel weekend è atteso un nuovo peggioramento, con condizioni d'instabilità accompagnate da un aumento delle temperature per un richiamo di correnti sciroccali.