Primo maggio, l’arcivescovo Ghizzoni celebra la messa della Festa dei Lavoratori a Marina

Verrà celebrata a Marina di Ravenna, nella banchina in Via D’Alaggio, la Santa Messa della festa dei lavoratori di domenica 1° maggio. La Santa Messa sarà officiata dall’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni alle ore 18, continuando così il cammino di onorare la festa in un luogo fortemente rappresentativo del lavoro e dell’economia ravennate.

Il messaggio dei vescovi di quest’anno per la festività dei lavoratori è sul tema: “La vera ricchezza sono le persone: dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura, nutrita dalla Parola di Dio, che invita ad aprire il nostro cuore a chi nel lavoro vede messa a rischio la dignità e la propria vita-”.