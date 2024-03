Prostituzione, ubriachi alla guida e droghe di ogni tipo: nottata impegnativa per i Carabinieri

Continuano i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, che mercoledì sera lungo la statale Adriatica, nel tratto compreso tra Cervia, Milano Marittima e Savio, hanno svolto mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno della prostituzione e al controllo della circolazione stradale.

Nel corso del servizio, in applicazione dei Regolamenti di Polizia Urbana dei Comuni di Ravenna e Cervia, sono state contestate sanzioni amministrative che vanno dai 100 ai 500 euro nei confronti di cinque donne di varie nazionalità, sorprese nell’esercizio dell’attività di prostituzione, e due clienti. Inoltre, sempre nella serata di ieri, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza alcolica, mentre un’altra è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro.

Un’altra denuncia è scattata per un cittadino straniero che, all’esito del controllo, è risultato irregolare sul territorio nazionale, non avendo ottemperato all’ordine del Questore di uscire dall’Italia. Infine quattro persone, controllate tra Cervia e Milano Marittima, sono state segnalate alla Prefettura di Ravenna in quanto trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish.