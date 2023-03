Pubblicità stampata sottosopra sulla tovaglietta della fiera: "È stata una scelta voluta"

Risolto il "mistero" della pubblicità stampata al contrario sulla tovaglietta. La polemica si è scatenata in occasione della 572esima Festa della Segavecchia andata in scena nei giorni scorsi a Cotignola. Sulla tovaglietta del menù stampata dalla Pro Loco, infatti, tra le tante pubblicità c'era quella dell'agenzia immobiliare Tamburini. Tanti commensali hanno notato che il logo, però, era stato stampato al contrario, sottosopra. Il caso è rimbalzato sui social, con tanti che si sono chiesti a cosa fosse dovuta una svista simile.

A fare chiarezza è stato il direttivo della stessa Pro Loco, che ha spiegato: "Ci sono giunte voci riguardanti lo stupore destato in particolare da uno dei loghi che appare capovolto: ovviamente non è un errore di impaginazione o di stampa, ma è una scelta personale del cliente che a questo punto, visto il tam tam di futili commenti, si è rivelata ponderata ed efficace".

Anche dall'agenzia immobiliare confermano: "È stata una scelta commerciale far stampare il logo al contrario, non c'è stato nessun errore" dice Nadia Tamburini. "Volevamo differenziarci dagli altri sponsor, visto che in una tovaglietta con una ventina di pubblicità si rischia di passare inosservati - aggiunge Christian Tamburini - Infatti il logo era sottosopra, ma il QR code no. E la scelta si è rivelata vincente: in tanti mi hanno scritto privatamente definendola "idea geniale". Un modo per far parlare un po' di noi in paese".