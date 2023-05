Quasi 28mila sfollati nel ravennate, nuovi allagamenti a Conselice e a Lugo

Continua ad essere drammatica la situazione dell'alluvione nella provincia di Ravenna dove, secondo i dati della Regione, 27.775 persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni invase dell'acqua. Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo con 3.652 persone che sono state accolte in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti). A fare il punto sulla situazione è stato fatto nella giornata di sabato da Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, in viale Silvani, che ha aggiunto come ai 58 allagamenti segnalati venerdì se ne sono aggiunti altri nei comuni di Conselice, Lugo e nella zona nord di Ravenna.

Proprio Ravenna ha pagato il prezzo più alto con il 16% del territorio comunale evacuato per un totale di 15mila persone che rappresentano un decimo del totale. Continuano tutt’ora le evacuazioni preventive. Il sistema di accoglienza ha permesso 1.200 pernottamenti in 60 strutture alberghiere e 3mila persone accolte negli hub della protezione civile. Chiusa la falla sul Lamone: situazione in miglioramento a Bagnacavallo. A Lavezzola sono in corso operazioni di rialzo arginale del canale Destra Reno, con sacchettature e telonature. A Conselice è operativo un centro di assistenza e accoglienza per 200 persone.