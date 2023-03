'Quelli delle case Unrra', la ricostruzione post-bellica nel ravennate diventa un libro

La guerra e i bombardamenti. Ferite tremende e difficili da sanare che non coinvolsero solamente gli edifici simbolo delle comunità colpite, ma anche le abitazioni in svariati territori. Poi ci fu un tempo, dopo il secondo conflitto mondiale, in cui ai bombardamenti seguirono i risarcimenti sotto forma di ricostruzione. E tale ricostruzione nel territorio italiano avvenne anche grazie ai fondi degli stati non colpiti direttamente dal conflitto mondiale, ed erogati dall’Unrra, con sede a Washington. Letteralmente ‘l’United Nations Relief and Rehabilitation Administration’ entrò anche a far parte delle Nazioni Unite nel 1945, prima dello scioglimento disposto nel 1947. In così poco tempo però a beneficiarne furono anche diverse località del ravennate come Casola Valsenio che si trovava sulla linea Gotica.

Anche lì, in viale Domenico Neri per esempio, vennero costruiti in un campo incolto, nuovi quartieri ‘all’americana’, e abitazioni come quelle inaugurate il 23 ottobre 1952 dalla moglie del Console americano in Italia. Che cosa rappresentassero quelle abitazioni, lo riporta in un’interessante lettura Luisella Magigrana, autrice di ‘Quelli delle Case Unrra’, edito da Tempo al Libro nel 2022. Un testo di cronaca e di memoria, a metà tra la biografia e il romanzo documentale, che con dovizia di particolari catalizza l’interesse del lettore e focalizza la memoria di un paese della Valle del Senio, introdotto con quel taglio di nastro, nella seconda parte del novecento. Il libro sarà presentato sabato 1 aprile alle 18 al Centro Sociale Mita, negli spazi della biblioteca popolare ‘Elisabetta Santolini’ nel corso del primo della nuova serie di incontri con l'autore. A presentarlo sarà la stessa Magigrana la quale dialogherà con Rosarita Berardi dopo i saluti d’introduzione del sindaco di Faenza Massimo Isola.