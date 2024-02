Dopo l'incendio una raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza veterinaria

Dopo l'incendio che ha distrutto l'ambulanza della clinica veterinaria di Russi, nasce una raccolta fondi per acquistarne una nuova e continuare così ad aiutare gli animali in difficoltà. A lanciare la raccolta su GoFundme è stato Matteo Galliani, medico veterinario della clinica di Russi.

“L'ambulanza veterinaria dell'Animal Rescue Team Italia Odv, organizzazione di volontariato che opera senza fini di lucro, è stata incendiata. Un dramma inaspettato che mette in ginocchio l'aiuto e il soccorso di tutti gli animali su tutto il territorio - scrive il veterinario - Abbiamo urgentemente bisogno di una nuova ambulanza veterinaria, e per questo abbiamo bisogno di aiuto per sostenere le spese di acquisto. Purtroppo l'assicurazione non copre la perdita del veicolo e delle attrezzature che in questi anni hanno permesso di salvare centinaia di vite animali”.

L’Animal Rescue Team Italia è un’organizzazione di volontariato molto conosciuta e attiva sul territorio, da tempo impegnata nel soccorso e nel trasporto di animali. Per questo la solidarietà non si è fatta attendere e in un solo giorno sono stati già donati oltre 5mila euro, su un obietivo di 21mila. Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/una-nuova-ambulanza-per-salvare-gli-animali.