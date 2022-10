Parte una raccolta fondi per il Cinema Sarti: testimonial della campagna è l’attrice cervese Emma Benini

Un gruppo di cittadini tra cui Gianna Venturi, Bianca Verri, Gianni Padoan, Mauro Mazzolani, l’associazione Zirialab e il gruppo di volontari del Cinema Sarti si è riunito con il parroco don Pierre Laurent per dare il via alla raccolta fondi a sostegno del Cinema Sarti di Cervia, in modo da garantire una corposa stagione di proiezioni che inizierà dal weekend del 10 dicembre. La testimonial di questa campagna di raccolta fondi è l’attrice cervese Emma Benini, recentemente protagonista alla Festa del Cinema di Roma con il film "Le ragazze non piangono" del regista Andrea Zuliani.

Questa raccolta fondi, come spiega il Comune di Cervia, sarà in carico alla parrocchia e servirà a sostenere i costi di gestione che, uniti alla scarsa affluenza degli ultimi mesi, hanno messo in discussione la riapertura del cinema Sarti. "La sala Sarti è un punto di riferimento della vita sociale e culturale cervese ed unica sala cittadina attrezzata per l’attività cinematografica invernale e cara a tutta la comunità", affermano i promotori della campagna.

La raccolta fondi funzionerà così: i versamenti spontanei e volontari dei cittadini andranno direttamente sul conto corrente della Parrocchia, la quale detiene la proprietà e la gestione della sala. L’intestazione di riferimento per bonifici o versamenti diretti è: Parrocchia Santa Maria Assunta IBAN IT81M0538723602000000128421 Banca BPER filiale di Piazza Garibaldi e la causale è AMICI CINEMA SARTI.

Il gruppo promotore ha dichiarato: "Ci auguriamo che grazie al contributo che i cervesi daranno, il cinema possa riprendere la sua attività sostenuta in autonomia dalla Parrocchia da oltre 20 anni. La raccolta fondi è già partita e periodicamente verrà comunicato sulla pagina Facebook 'Cinema Sarti Cervia' l’andamento della raccolta".