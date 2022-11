Rischiava di diventare cieco a 19 anni: grazie ai fondi raccolti Vincenzo ha potuto operarsi in America

I ravennati hanno risposto con grande generosità all'appello per aiutare un 19enne a sottoporsi a un costoso intervento per cercare di salvare la vista. A ottobre vi abbiamo raccontato la storia di Vincenzo Nizza, 19enne ravennate al quale nel 2021 è stata diagnosticata l'atrofia ottica autosomica dominante (Adoa), una rara malattia neurodegenerativa del nervo ottico caratterizzata dalla perdita progressiva della visione bilaterale nella prima decade di vita associata ad anomalie del campo visivo e della visione dei colori. Questa subdola patologia porta fin dalla nascita alla morte precoce delle cellule del nervo ottico e di conseguenza, appunto, a una lenta e progressiva perdita della vista, fino ad arrivare alla cecità.

La mamma di Vincenzo, Stefania, ha deciso di aprire una raccolta fondi per cercare di raccogliere i soldi necessari per eseguire un costoso intervento chirurgico in un centro medico della Florida, per il quale erano necessari più di 21mila euro. E i ravennati (e non solo) hanno risposto in massa: nel giro di un mese le donazioni hanno superato i 13mila euro, così Vincenzo è riuscito a volare in America e a sottoporsi all'operazione il 15 ottobre scorso.

"L'intervento è andato come previsto e a parte il post operatorio, un po' doloroso, la guarigione procede bene - spiega la madre del 19enne sul sito della raccolta fondi, allegando la rendicontazione delle spese - I risultati dell'intervento saranno visibili tra 4/6 mesi, quando le cellulare staminali verranno completamente "assorbite". Per il momento Vincenzo si dovrà sottoporre a delle normali visite di controllo ogni 3 mesi circa per un anno, in modo da tenere monitorata la situazione. La raccolta fondi è stata chiusa, ancora un grazie di cuore, vi terremo aggiornati sull'andamento".