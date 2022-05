Una raccolta fondi per costruire una micro rampa da skate accessibile a tutti

Alcuni cittadini ravennati, appassionati di skate e già con esperienza nella progettazione e costruzione di strutture per la disciplina, hanno lanciato una raccolta fondi per costruire una micro rampa accessibile agli skater più e meno esperti. La struttura sarà costruita a San Bartolo, in una zona immersa nella natura e facilmente raggiungibile. Per costruire la rampa sono necessari 5000 euro, per i quali è stato lanciato un crowdfunding sul portale produzionidalbasso.it.

"A lungo la comunità dello skateboarding ravennate ha bramato una microrampa accessibile a tutti e finalmente è pronta a mettersi in gioco per realizzarla con il solo sostegno dei privati - spiegano gli organizzatori - Nessun bando, nessuna convenzione, nessuna istituzione coinvolta. Dopo molti anni dalla demolizione della storica microrampa al Bar Sport, la scena dello skateboarding ravennate torna a San Bartolo grazie alla disponibilità di un privato che mette a disposizione il proprio spazio per ospitare una microrampa con l’unico fine di incrementare le strutture per praticare questa disciplina. La raccolta è rivolta a chiunque voglia sostenere attività sportive e culturali per le piccole comunità".