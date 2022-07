Scomparsa da oltre una settimana: ancora aperte le ricerche della 16enne Ilona

Sono ancora aperte le ricerche di Ilona Bogus, la 16enne di Alfonsine scomparsa da casa lo scorso 21 luglio. Nonostante sia passata più di una settimana, ancora non si hanno notizie sulla giovane di origine moldava. La ragazza, alta circa 1 metro e 70, con capelli castano chiaro e occhi verdi, era uscita da casa giovedì sera intorno alle 21. Indossava una maglia fucsia, pantaloncini neri e scarpe bianche. Più tardi, in quella stessa serata, era stata notata nei pressi del punto vendita Tigotà di Alfonsine. Da quel momento in poi, tuttavia, non si hanno più tracce di Ilona.

Non sono mancate nei giorni seguenti le segnalazioni ai parenti della ragazza, in particolare alla madre Ludmila sempre più in stato di angoscia, e ai Carabinieri che si occupano delle ricerche. Segnalazioni che, al momento, non hanno permesso di ricostruire cosa sia accaduto a Ilona. Secondo quanto ricostruito finora, la 16enne si sarebbe allontanata da casa al termine di un litigio con la madre. Chiunque dovesse vedere la giovane è pregato di chiamare le forze dell'ordine. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola venerdì.