Paura in banca: i rapinatori legano le dipendenti e fuggono col bottino

Grande paura mercoledì mattina alla filiale della Cassa di Ravenna di via Marche a Ravenna. Intorno alle 12.30 due persone sono entrate in banca, dove dalle prime informazioni pare non fossero presenti clienti in quel momento, e hanno messo a punto una rapina. I due, a volto coperto e non armati, sono riusciti a immobilizzare le due dipendenti presenti nella filiale legandole con delle fascette da elettricista, per poi fuggire a piedi con un bottino ancora da quantificare - si parlerebbe di circa 5000 euro.

Le due dipendenti sono state poi liberate da una cliente entrata nella banca poco dopo la rapina. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Ravenna che hanno dato il via alle indagini per risalire ai rapinatori, esaminando anche i filmati delle telecamere di sicurezza.