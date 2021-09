Panico in banca: rapinatori bloccano 4 persone, messi in fuga da un cliente

Tanta paura all'interno della banca per clienti e impiegate. Venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, la filiale della Cassa di Ravenna di via Galilei è stata rapinata da due uomini. I rapinatori si sono presentati in banca con il volto semicoperto, poi hanno minacciato e bloccato due clienti e due impiegate presenti all'interno della filiale. A quel punto hanno iniziato a svuotare la cassa, quando un altro cliente è entrato e, sorprendendo i malviventi, ha subito lanciato l'allarme.

I due rapinatori si sono allora precipitati fuori dalla banca per poi allontanarsi in bici verso la rotonda Gran Bretagna. Sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia di Ravenna con il reparto del Nucleo investigativo, che ha dato il via alle indagini. Ancora da quantificare il bottino dei rapinatori.

Foto Massimo Argnani