Rapina due coppie di anziani e scatta il parapiglia: donna in manette

Ha tentato la fuga dopo la rapina, ma le è andata male. Ieri la Polizia di Stato ha arrestato una donna resasi responsabile di rapina ai danni di due coppie di anziani. La rapinatrice, secondo quanto emerso, prima ha tentato di sottrarre una borsa a una delle due coppie, per poi fuggire prendendo di mira un'altra coppia, impossessandosi di un portafoglio. È seguita una colluttazione con uno degli anziani, che ha tentato di difendere la refurtiva.

La donna è stata bloccata dalla Polizia, arrestata e portata in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria. La posizione della stessa sarà oggetto di valutazione anche sotto il profilo amministrativo finalizzato all’emanazione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio.

L'azione svolta si inquadra nell'ambito dei servizi mirati di vigilanza e controllo predisposti dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, presso la stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer, al fine di prevenire e contrastare i reati predatori e la criminalità diffusa. La Polizia prosegue con identificazioni di persone, denunce in stato di libertà, controlli di veicoli e clienti, nonché verifiche in merito alla regolarità sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.