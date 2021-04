"Ravenna Coraggiosa", incontro su emigrazione e rotta balcanica

Nuovo appuntamento lunedì sulla pagina facebook di Ravenna Coraggiosa con gli "Incontri coraggiosi". Alle 20.45 incontro con Anna Clementi e Diego Saccora, autori del libro “Lungo la rotta balcanica. Viaggio nella storia dell’umanità del nostro tempo” (Infinito edizioni).

Sarà l’occasione per approfondire alcune tematiche significative di cui si sono occupati i due autori - Anna Clementi, operatrice legale e mediatrice culturale, e Diego Saccora, operatore sociale e tutore legale, fondatori dell’associazione “Lungo la rotta balcanica” – in un viaggio che affronta aspetti drammatici di una delle principali rotte migratorie attuali: dalle forme di accoglienza in Grecia e nei Balcani, alle dinamiche dei campi profughi, ai respingimenti tra Bosnia-Erzegovina e Croazia.