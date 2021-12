Ravenna ricorda i caduti: si celebra il 77esimo anniversario della Liberazione

Ravenna celebra il 77esimo anniversario della Liberazione della città. Dopo l'intitolazione di un tratto di via D'Alaggio ad Arrigo Boldrini, avvenuta venerdì, sabato mattina in piazza del Popolo è andata in scena la tradizionale cerimonia di deposizione di corone e omaggio alla lapide in memoria dei Caduti della seconda guerra mondiale. La banda musicale cittadina ha allietato i presenti con la sua musica. Presenti il sindaco Michele de Pascale, il prefetto Enrico Caterino e vari membri della Giunta e del Consiglio comunale.