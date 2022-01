Recupero di un mezzo pesante sull'Adriatica: statale chiusa al traffico, viabilità modificata

Per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante uscito di strada nella notte tra giovedì e venerdì - in un incidente nel quale non si sono registrati feriti - è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale Adriatica al km 125,100 a Lugo, in provincia di Ravenna. Il traffico in direzione Ravenna è stato deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Voltana (km 124,600) mentre quello in direzione Ferrara è stato deviato mediante uscita obbligatoria al km 129.

Sul posto erano presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile, avvenuta intorno alle 16.30.