Da Ravenna un regalo per Leo Messi: una speciale scatola da scarpe stampata in 3d

Il marchio sportivo Adidas ha commissionato alla Wasp di Massa Lombarda la creazione di una scatola da scarpe stampata in 3D unica nel suo genere, consegnata direttamente a Lionel Messi come regalo per la sua ottava vittoria del Pallone d'Oro. La scatola conteneva un paio di scarpe Adidas personalizzate. Questa confezione è stata interamente creata utilizzando una stampante 3D professionale ad alta precisione in grado di lavorare con materiali tecnici, tra cui il nylon carbonio. Dopo essere stata stampata a Massa Lombarda, la scatola da scarpe è stata spedita al team di Adidas. A seguito della cerimonia del Pallone d'Oro 2023 a Parigi, il regalo è stato consegnato direttamente al campione argentino.

"La sfida - spiegano dall'azienda ravennate - era quella di creare una scatola da scarpe dalla forma di un dodecaedro, simile all'aspetto di un pallone da calcio, che potesse contenere un paio di scarpe in edizione limitata realizzate per Messi. Data la forma insolita, la stampa 3D si è rivelata la soluzione migliore per la produzione di questo prodotto. L'intero modello è stato diviso in 4 parti: la metà superiore e inferiore (collegate da una cerniera), la piattaforma su cui inserire le scarpe e un piccolo coperchio per la parte superiore".

L'intera scatola per Leo Messi ha richiesto più di 200 ore di stampa. Dopo aver stampato le singole parti, ciascun componente è stato assemblato per creare l'intera scatola. Affinché funzionasse correttamente, ogni pezzo è stato progettato e stampato per adattarsi perfettamente agli altri. Le metà superiore e inferiore sono state poi collegate tramite una cerniera.