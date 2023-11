Riapre la linea ferroviaria Faenza-Marradi: ma le corse saranno tagliate

La tratta ferroviaria Faenza-Marradi verrà riaperta il prossimo fine dicembre-inizio gennaio. A comunicarlo ieri, nel corso di una riunione appositamente convocata, sono stati i responsabili di Rfi. La data esatta sarà comunicata fra una decina di giorni. Resta invece ancora chiusa la tratta da Firenze Santa Maria Novella a Brisighella.

Dopo la riapertura, le corse verranno regolate da un sistema di allerta all'avanguardia, messo a punto per questa specifica esigenza, che monitorerà i punti critici sulla tratta al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori. "Quindi, in caso di condizioni meteo avverse con allerta arancione o rossa e/o la registrazione, da parte del nuovo sistema di allerta frane, di criticità lungo la tratta, le corse in programma previa comunicazione all'utenza verranno interrotte. Tale comunicazione potrebbe essere data anche con cinque/sei ore di anticipo", spiega il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli.

"Inoltre, nel corso della riunione, è stato fatto presente che il nuovo orario in vigore dal 10 dicembre 2023 prevederà un taglio alle corse, fatto che comporterà disagi per i viaggiatori e nello specifico per pendolari e studenti - conclude il primo cittadino - È stato pertanto chiesto di rivedere l'orario, con lo scopo di aumentare le corse e venire incontro alle esigenze degli utenti".