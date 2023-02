La ricerca di Corrado Ricci continua: parte la raccolta dei disegni dei bambini

Prende il via la raccolta dei disegni dei bambini su alcuni temi proposti dalla ricerca di Corrado Ricci alla fine del XIX secolo, ristampata recentemente con il progetto a cura di Unicef Ravenna, associazione Dis-Ordine, Lions Club Ravenna e associazione Il Jazz va a scuola, rivolto alle scuole dell’Infanzia e prime classi della scuola Primaria di Ravenna e non solo, presentato alla Casa Matha lo scorso novembre.

L’iniziativa, che si concluderà con una mostra a Ravenna in luogo ancora da definire, farà emergere l’immaginario infantile dei bambini e delle bambine del giorno d’oggi al confronto con quello del tempo di Corrado Ricci e si propone di mettere a confronto i risultati delle due raccolte, a distanza di tempo, per individuarne costanti e differenze.

A ogni insegnante che aderirà, con le rispettive classi, sarà data in omaggio la ristampa del libro "L’arte dei bambini" di Corrado Ricci e il supporto cartaceo in Carta Fabriano 29,7 x 42 cm su cui far lavorare i bambini. Ogni alunno sceglierà due tra i temi proposti: figura umana/famiglia, cavallo/animale a piacere, casa, barca, campanile, bicicletta. I disegni devono obbligatoriamente essere realizzati con matite e pastelli colorati. Le opere verranno raccolte entro il 4 aprile prossimo. È ancora possibile partecipare comunicando la propria adesione entro il 28 febbraio 2023 all'indirizzo di posta elettronica info@dis-ordine.it