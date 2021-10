"Ricostruire le comunità": un ciclo di videoconferenze per contrastare le solitudini

Si ripete il ciclo di conferenze online destinate a soci e amici dell’Associazione Porta Nova di Russi. Il progetto "Ricostruire le comunità e i percorsi di contrasto alle solitudini" si pone quale obiettivo creare attrazioni e incoraggiamento a riprendere in presenza le relazioni e la partecipazione alle attività sociali nel tempo, non ancora concluso, della fragilità.

La proposta vuole sperimentare una nuova forma di dialogo e di vicinanza che accompagni la partecipazione alla propria comunità e ribadire la propria presenza attiva. La partecipazione alle varie fasi del progetto può avvenire previa iscrizione utilizzando i modelli e le modalità riportate nel sito dedicato dell’Associazione.

La consegna dei moduli di iscrizione per le videoconferenze deve concludersi entro il 10 novembre 2021, mentre la consegna dei moduli di iscrizione per le visite guidate deve concludersi entro il 5 dicembre 2021, presso: Segreteria operativa (il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00, per appuntamento al 329 2374 440 o via email: info@ctacli.ra.it) o alla Casa del Volontariato in via Sansovino, 57 a Ravenna

(accesso all’ufficio è dal retro del fabbricato tramite il parcheggio riservato - Tel. 0544 401135, Fax 0544 406458, Cell./WhatsApp 329 2374440 o email info@ctacli.ra.it).

La partecipazione alle video conferenze è gratuita e queste si svolgeranno in presenza presso il Centro Porta Nova. In alternativa per i Soci di Porta Nova è possibile anche partecipare gratuitamente individualmente da casa.