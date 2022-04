Riparte il bus navetta estivo a Milano Marittima: sarà attivo già a Pasqua

Vista la positiva esperienza degli anni passati, anche per l’estate 2022 a Milano Marittima sarà attivato il bus navetta che collega il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Viale 2 giugno sino alla Rotonda Corelli. Il percorso prevede le seguenti fermate sia all’andata che al ritorno: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Rotonda Cadorna – Viale 2 giugno – Rotonda Corelli. Le corse sono gratuite.

La novità di quest’anno è che il servizio sarà effettuato anche durante le festività di Pasqua dal 15 al 18 aprile con le seguenti modalità: venerdì 15 aprile dalle ore 15,00 alle ore 24,00; sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile dalle ore 10,00 alle ore 24,00. La frequenza del passaggio è di una corsa ogni 15 minuti nella fascia oraria dalle 10.00 alle 21.30; una corsa ogni 20 minuti nella fascia oraria dalle 21.30 alle 24.00.

Il servizio è in funzione dal 3 giugno al 18 settembre 2022 con le seguenti modalità: tutti i venerdì dal 3 giugno al 29 luglio e dal 26 agosto al 15 settembre dalle ore 15,00 alle ore 24,00; sabati e festivi dal 4 giugno al 31 luglio e dal 27 agosto al 18 settembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00; tutti i giorni dal 5 agosto al 21 agosto dalle ore 10,00 alle ore 24,00. La frequenza del passaggio è di una corsa ogni 15 minuti nella fascia oraria dalle 10.00 alle 21.30; una corsa ogni 20 minuti nella fascia oraria dalle 21.30 alle 24.00.